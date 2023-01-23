『新品 フジファブリックFAB BOX Ⅲ〈完全生産盤4枚組〉【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 17時 09分に出品され04月23日 17時 09分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品で購入して未開封のままのものになります。



2019年、志村の誕生日である7月10日に映像作品をリリース。叙情性と普遍性と変態性が見事に一体化した、シーン屈指の個性派ロックバンド、フジファブリック。2004年4月14日にシングル『桜の季節』でメジャー・デビューを果たして以来、“若者のすべて”を始めとする数々の代表曲を残し、唯一無二の存在感を放ってきた。しかし2009年12月24日、ヴォーカル／ギターの志村正彦が、享年29歳にて急逝。2019年の今年、志村正彦の没後10年を迎える。今作は生前最後となった2009年のツアーとドキュメントをついに初映像作品化。映像作品に加え、各ツアーで残されたオフィシャルフォトと復刻オリジナル・グッズを付けた永久保存完全生産限定盤。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

邦楽 タグ 新品

フジファブリックFAB

BOX

Ⅲ〈完全生産盤4枚組〉