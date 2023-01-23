『CASIO G-SHOCK 青色 デジタル時計【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 32分に出品され04月05日 18時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

CASIOのG-SHOCKは、耐衝撃性と防水性に優れた時計として知られています。特にこのモデルは、青色のダイヤルが特徴的で、視認性が高いです。



【デザインと素材】

プラスチック製のケースとラバーバンドは、軽量でありながら耐久性があります。日常使いに最適なデザインです。



【機能性】

デジタル表示があり、時間や日付を簡単に確認できます。アクティブなライフスタイルにぴったりのアイテムです。



- ブランド: CASIO

- モデル: G-SHOCK

- 色: 青

- 素材: プラスチック

- バンドタイプ: ラバー

- デジタル表示: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CASIO

G-SHOCK

青色

デジタル時計