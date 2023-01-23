『POLER LOFTECH STORM DOWN JACKET POLeR【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 10時 53分に出品され05月09日 10時 53分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ポーラーアウトドアスタッフのダウンジャケットになります。



品番 223MCV0003 BLK Lサイズ



販売価格 19800円



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安価出品させて頂く代わりに画像や説明文などは最小限にさせて頂きます。申し訳ありませんが、質問に返答する時間がなかなか取れない為、商品に詳しい方やご理解頂けた方のみご購入をお願い致します。

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