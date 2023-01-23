『最新 140段式カタパルト 3.5㍉3極メス-3.5㍉3極オス 約38cm 6芯【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 25分に出品され03月27日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【Risky】リスキー



【最新作】140段式カタパルト搭載

3.5㍉3極メス-3.5㍉3極オス（6芯）カラフル色

約38cmを価格なし出品します



是非ともこの機会にご検討下さいませ



今お使いのイヤホン.ヘッドホンケーブルの

3.5㍉3極に繋ぐだけで音質変化を楽しめる面白いアイテムです

最新140段式カタパルトになったことにより

スペックが向上しています

音の分離がよくなり、聞こえなかった音が聞こえるなど、空間再現性を楽しんで頂ける逸品です



ゲームなど立体的変化とパワー向上を是非とも体感下さい





カタパルトとは

音声信号の欠損を減らし忠実に再現するために構造体を工夫した面白いアイテムです

詳しい説明はできませんが、新しいアイテムを是非ともお試し下さいませ



一度使ってくれたらわかる逸品です



※ご注意下さい

スマートフォン等のイヤホン&マイク端子（4極）

には対応していません

3.5㍉3極ステレオミニプラグ専用です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用