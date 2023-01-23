『サマンサベガ SAMANTHAVEGA キャンバストートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 01時 36分に出品され03月16日 01時 36分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 画像4・5枚目のように四つ角、紐部分にややスレ？があります。

未使用、未開封でショルダー紐もあります。

数回使用しました、中古品である事をご理解の上購入へお進み下さい。



＊即購入○ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サマンサヴェガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サマンサベガ

SAMANTHAVEGA

キャンバストートバッグ