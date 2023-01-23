『MUCHO ALOHA HOODED MAT-FD003 BLK M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 32分に出品され03月14日 04時 32分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フロントにロゴとハトがプリントされたパーカーです。

裏起毛の着心地の良さがPointです！



サイズ

M/身幅70cm/ 肩幅68cm/ 着丈62cm/ 袖丈50cm

L/身幅72cm/ 肩幅70cm/ 着丈64cm/ 袖丈52㎝



※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。

※ご利用の環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。



※購入前に必ずコメントお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MUCHO

ALOHA

HOODED

MAT-FD003

BLK

M