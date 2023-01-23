『Crescent Down Works×US/Down Vest レザーヨーク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 32分に出品され03月19日 02時 32分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 US別注の米国製CRESCHENT DOWN WORKS、LEATHER YOKE DOWN VEST。

新品購入後、未着用のまま長期保管となっていたお品です。

DEER SKINを使用したレザーウエスタンヨークのデザインが特徴です。



定価 : 52,360円(税込)

色:ブルー



サイズ表記：M

身幅（実寸）：約56cm 着丈（実寸）：約66cm



・シェル：ナイロン100%

・ライニング：ナイロン100%

・インスレーション：グースダウン



SPREME

シュプリーム

STUSSY

ステューシー

TENDERLOIN

テンダーロイン

THESTYLISTJAPAN

スタイリストジャパン

BEDWIN

ベドウィン

challenger

チャレンジャー

NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド

COOTIE

クーティー

WEIRDO

ウィアード

GLADHAND

グラッドハンド

SOFTMACHINE

ソフトマシーン

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

VANS

バンズ

STANDARD CALIFORNIA

スタンダード カリフォルニア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クレセントダウンワークス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Crescent

Down

Works×US/Down

Vest

レザーヨーク