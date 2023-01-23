『マーブルズ デニム ダウン 青チェック mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 11時 35分に出品され05月10日 11時 35分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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デザイン：ダウンジャケット

- ボタンのデザイン：星型ボタン

- サイズ：M

-内側の柄：チェック柄

ご覧いただきありがとうございます。

#デニム

#ダウン

#星

t青

#チェック

＃マーブルズ

カラー・・・ブルー

素材（詰め物）・・・ダウン

商品を編集 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーブルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マーブルズ デニム ダウン 青チェック mサイズ