『ポーター×コムデギャルソン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 04時 02分に出品され03月28日 04時 02分に終了予定です。即決価格は15,364円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◯本日最終日！超特価品！！在庫整理の為、なるべく売り切りたいのでお安く致しておりますが、ご希望金額等有ればコメントにて

常識の範囲でしたら検討致します。

尚、上記理由の為不要のいいね！はご遠慮願います。





◯ご購入無さそうな時には一旦出品取り消し致しますのでご了承下さい。













◯ COMME des GARÇONS HOMME x PORTER

コムデギャルソンオム×ポーター

ZOZOTOWN内コムデギャルソンオムで購入したお品になります。







◯素材/ポリエステル100%

◯原産国/MADE IN JAPAN

◯幅23/高さ15/まち6

◯定価税込47300円















バッグ

レアバッグ

完売品

ポーター

コムデギャルソン

人気コラボバッグ

ポーターバッグ

ポーターボディバッグ

POTTERCOMME des GARCONSコラボ

アウトドア

小物入れ

コラボバッグ

大人気バッグ

旅行

小旅行

お洒落なバッグ

秋の装い

秋









性別...ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター×コムデギャルソン