『メンズ風 デザイン ダークグリーン ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 58分に出品され03月04日 13時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダークグリーンのロングコートは、メンズ風のデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【高品質な素材】

ウール混合の素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節にも最適です。



【実用的なポケット】

前面にはポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



- 色: ダークグリーン

- デザイン: メンズ風デザイン

- 素材: ウール混合

- ボタン: 一つボタン

- ポケット: 前面ポケットあり

- スタイル: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。

ZARAの新品未使用コートです。

2022年冬にオンラインにて購入しましたが、おしゃれすぎて、子育て中の私は着る機会を逃しました。セール価格で2万円弱でした。

細身のシルエットのため、着ると細見えします。

色は、公式サイト引用の画像や、タグの部分を撮った写真に近いダークグリーンです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ メンズ風 デザイン

ダークグリーン

ロングコート