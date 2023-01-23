『フジフイルム FUJIFILM コンパクトデジタルカメラ x20 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 07分に出品され03月03日 11時 07分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

富士フイルムのコンパクトデジタルカメラ、

FUJIFILM X20 ブラックです。



こちらで中古にて入手し、半年ほど使用しておりました。現在まで使用していましたので、撮影の動作確認済みです。



状態に関して、ボディは底面や角などに擦れがあり、使用感がございます。写真をご確認ください。

レンズは、素人目ですが表面を覗くと傷などなく良好だと思います。

ファインダー内は微細なチリが少々ありますが、クリアに見える状態かと思います。ファインダー表面は少々汚れが見られます。

背面液晶にはガラスの保護フィルムが貼られております。この保護フィルムには傷がついております。



純正レンズフードはキズがあり使用感がございます。



出品内容は下記の通りです。

・カメラ本体

・純正レンズフード（フィルター付き）

・HAKUBA レンズフィルター

・純正バッテリーチャージャー

・バッテリー×3（純正1 社外品2）

※箱は付属しません。



中古品になりますので、状態に関して細かなところまで綺麗さを求める方はご遠慮ください。



ご検討お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジフイルム／フジゼロックス