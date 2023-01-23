『袋帯 ＜正絹＞ 西陣織【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 47分に出品され04月13日 21時 47分に終了予定です。即決価格は63,180円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■■■ サイズ ■■■



長さ 450cm

幅 31cm程です。



■■■ 商品詳細 ■■■



【新品】【正絹】【六通柄】



大変上質な極上の逸品になります。



おめでたい席や格式高いお席に相応しい意匠の袋帯でございます。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





＜注文後、芯入れ仕立て致します。期間は１か月程度頂戴いたします。＞





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

撮影環境により若干異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解のほど何卒お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 袋帯 ＜正絹＞ 西陣織