『袋帯 ＜正絹＞ 西陣織【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 47分に出品され04月13日 21時 47分に終了予定です。即決価格は63,180円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格63180円
453 入札履歴
終了
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