『オメガ ヴィンテージ シーマスター レディース 自動巻き メンテナンス済【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 06分に出品され03月19日 06時 06分に終了予定です。即決価格は38,148円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージウォッチショップで購入したレディースのOMEGAのSEAMASTER COSMIC・アンティーク自動巻き腕時計です。1960年代の製品です。



クッションのように少し丸みのある本体にシルバー×グレーの2トーンカラーの文字盤。5連リンクのSSブレスは腕にしなやかに馴染み、着用感が非常に優れています。秒針付きです。



カジュアルな装いにとっても良く似合うオメガです。



出品前にお世話になっている時計店でフルレストア・オーバーホールを済ませ、動作は微塵の不安もなく精度も非常に正確です。本物、正規品で間違いございません。完全な整備済みですので今後5～6年はメンテナンスなしで安心して使えます。



★本体素材 ステンレス

★文字盤 シルバー×グレー

★ムーブメント 自動巻き式

★本体サイズ 横幅約2.2cm

★リュウズ Ωマーク入り

★金属ベルト オメガロゴマーク入り

★最終オーバーホール歴 2024年11月



ステンレス製のオメガ純正ブレスは余りコマを足すと16センチ強の腕周りまで対応します。勿論ブレスは取外しが出来ますのでお好みのレザーストラップを取付ける事も可能です。



気軽にパッパと着用できて便利な時計でした、次のオーナー様に可愛がってもらえたら嬉しいです。



目立つような傷もなく1960年代の物にしては綺麗な状態ですが、ユーズド品なので小さなスレ傷や文字盤のわずかな劣化などございます、ヴィンテージ物の腕時計という事をご理解のうえ購入してください。



個人情報が記入された明細書や保証書等はお付けしませんのでご了承下さい。



★★値引き交渉はお控えください★★





=追記=

追加の写真1枚と、オーバーホールの明細書に記載されているデータをそのまま転載しておきますので参考にしてください。



形式 CAL.671

石数 24石

振り角 260°

振動数 19800

歩度 ±7sec/day

ビートエラー 0.1ms

パワーリザーブ 40h

シリアル番号 29338003

製造年 1969年 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ オメガ

ヴィンテージ

シーマスター

レディース

自動巻き

メンテナンス済