『【美品】サムソナイト ビジネスバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 18分に出品され03月10日 21時 18分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Samsonite サムソナイト ビジネスバッグ ブリーフケース 2way



サムソナイトのビジネスバッグです。取り外し可能なショルダーストラップにより2wayで使用できます（使用しなかったので買ったときのままの状態です）。



カラー: ブラック



サイズ: 幅約39cm×高さ約26cm×マチ約9cm

手持ちの皮部分は高さに含まれていません。



仕様: 取り外し可能なショルダーストラップ

ノートPC収納部、ポケットたくさん



数年前に御殿場のサムソナイトのアウトレットで購入しましたが、長期の出張が多い私には小さ過ぎてほとんど使用せず、クローゼットにしまっておいたものになります。



状態はとてもキレイで目立ったキズや汚れはありません。底の角の皮の部分が一部薄くなっているところがありますが（一番最後の写真をご確認下さい）、ぱっと見はは新品の様です。

あくまで素人保管の中古品ですので、見落としがあるかもしれません。写真でじゅうぷんご確認頂き

、気になる点がございましたらお問い合わせ下さい。



また、こちらのタイミングで値下げをしますので、値下げのコメントには返信いたしませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】サムソナイト ビジネスバッグ