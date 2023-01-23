『プラダトートバッグ/ キャンパス＆レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 05時 32分に出品され04月03日 05時 32分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





PRADA/プラダのショルダーバッグです。

数年前にアウトレット店で購入しました。



カラー‥ブラウン系

季節‥オールシーズン

生産国‥インド

生地‥キャンバス

サイズ

W約27cmxH約24cm xD13cm

ハンドル‥約50cm



仕様

開閉式：マグネット式

内側：ファスナーポケット x 1

マグネット式ポケット x1



四角スレあります‥画像⑦⑧⑨⑩

薄い汚れがあります‥画像11

底にスレがあります‥画像12

※納得の上のご購入お願い致します。



※付属品はありません。バッグのみです。



⚪︎商品の説明

縦‥約24㎝

横‥約27㎝

幅‥約13.5㎝

ハンドルの長さ‥約50㎝

⚪︎内側の状態‥多少使用感は有りますが、綺麗だと思います。

⚪︎ハンドルの状態‥スレもすくなく綺麗だと思います。



自宅保管していた商品のため、よく見ないと分からないような保管傷等があるかも知れないことをご理解の上、ご検討いただけましたら幸いです。



完璧な状態をお求めの方はご購入をお控えください。



※ 自宅保管、素人検品、素人採寸・計量の誤差など、中古品にご理解がない方はご購入をお控えください。



※出品しているすべての商品について、申し訳ございませんが値下げ交渉には対応しておりません（値下げ交渉のコメントの返信も控えさせていただきます）ご了承願います。



※お取引に関しましては、コメントのやり取り中であっても先にご購入にいた方を優先させて頂きます。



●商品はできる限り小さく梱包して発送させていただきます。



●配送はらくらくメルカリ便にさせていただく事もございます。ご了承下さ

い。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダトートバッグ/

キャンパス＆レザー