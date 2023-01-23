『THINK FUR Eco Fur Tailored Coat エコファー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 42分に出品され03月29日 02時 42分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022/1に購入しましたが、とても暖かく暑がりの私には出番がありませんでした。試着のみで自宅保管です。

公式サイズはSですが、普段Lサイズの私でも着れるくらいのゆったりデザインです。



以下、素人採寸ですので、ご参考までにお願いします。

身幅: 67cm

着丈: 109cm



- ブランド: THINK FUR

- 色: アイボリー

- 素材: ファー

- スタイル: ロングコート

- 袖丈: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



ファー種類···フェイクファー/エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THINK

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Tailored

Coat

エコファー