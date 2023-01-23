『エルベシャプリエ ビッグポシェット ダークグレー グリーンレーベル別注【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 52分に出品され03月09日 05時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にグリーンレーベルのショップにて購入し、当時はよく利用しておりました。

多少使用感はありますがハリもあり、角スレなく内側もキレイです。



今回出品にあたり、片側によーく見るとシミがあるのに気づきました。写真ではうまく写らず、光の加減で目を凝らさないと見えないですが、気になる方はご遠慮くださいませ。

その分お安く出品します。



使って頂ける方に♪



サイズ

縦 20cm

横 15-30cm

マチ 16.5cm



ビッグポシェットなので大きめで必要なものは入ります。

レアな色の合わせやすいダークグレーお安くいかがですか？



別に購入した特注の底板3000円くらいもお付けします。

こちらは一枚しか無いので、色違いパンサーブランも出品しているので、早いもの勝ちです。先に売れてしまったらお付けできない場合あります。→売れてしまいお付けできません。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ

ビッグポシェット

ダークグレー

グリーンレーベル別注