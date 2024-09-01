『Apple MacBook Pro 13インチ (2017)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 09時 28分に出品され05月01日 09時 28分に終了予定です。即決価格は20,219円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シルバーの美品です。ディスプレーに保護フィルムが貼っております。

MacBook proA1706

本体のみの出品ですぐご使用できるようにして発送致します。

パスワード 8888です。

【高性能プロセッサ】

3.1 GHzのデュアルコアIntel Core i5プロセッサを搭載し、スムーズなパフォーマンスを実現。



【優れたグラフィックス】

Intel Iris Plus Graphics 650により、グラフィック処理が向上し、映像編集やゲームも快適に。



【コンパクトなデザイン】

13インチのサイズで持ち運びやすく、ビジネスや学業に最適なノートPCです。



- ブランド: Apple

- モデル名: MacBook Pro

- サイズ: 13インチ

- プロセッサ: 3.1 GHz デュアルコア Intel Core i5

- グラフィックス: Intel Iris Plus Graphics 650

- メモリ: 8GB LPDDR3 2133MHz

- シリアル番号: C02V

- OS: macOS Ventura 13.7



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし