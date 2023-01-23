『Y-3 SPORT APPROACH LOW 25.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 23時 23分に出品され03月05日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|ワイスリー
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落札価格8190円
983 入札履歴
終了
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