『Y-3 SPORT APPROACH LOW 25.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 23時 23分に出品され03月05日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 写真の通り使用感がありますが、ソール汚れ以外は型崩れ感はさほどなく、くたびれた感じがありません。

サイズについて、サイズ表記やり小さめに感じられ、24.5cm～25cmの方によさそうです。

箱が残っていますので、これを紙袋に入れて配送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 25cm ブランド: ワイスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Y-3

SPORT

APPROACH

LOW

25.5cm