『ADIDAS ORIGINALS アディダス オリジナルス キャンパス コラボ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 31分に出品され04月24日 20時 31分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|アディダスオリジナルス
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落札価格11570円
481 入札履歴
終了
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