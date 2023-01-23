『ADIDAS ORIGINALS アディダス オリジナルス キャンパス コラボ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 31分に出品され04月24日 20時 31分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KICKS LAB × adidas Originals CAMPUS “Maroon/Core Black”

(キックスラボ アディダス オリジナルス キャンパス “マルーン/コアブラック”)



新品未使用



mens メンズ



size 27.0cm



洗練されたシックなカラーリングで新たな魅力を

引き出す！

日本のスニーカーカルチャーのメッカである

プレミアムスニーカーブティック

"KICKS LAB.(キックスラボ.)"。



第4弾目となる”ADIDAS ORIGINALS

(アディダス オリジナルス)”

とのコラボレーションスニーカー

ベースには世代や性別を超えて愛される、

ブランドが誇る不朽の名作

CAMPUS(キャンパス)を採用。

話題を呼んだ"ネイビー”に続き、

クラシカルでスタンダードなシルエットを洗練された落ち着きのあるマルーンカラーで包み込んだ一足

深みがありスムースな魅力を持つスウェードでアッパーを構築。ソール、ライナー、ヒール、スリーストライプスは全てブラックレザーで統一。

スニーカー全体を彩るマルーンとブラックのコントラストが上品でシックな印象を与えるとともに、

90年代のストリートファッションを想起させるカラーリングが、"KICKSLAB."らしさを見事に体現している。



未使用品ではございますが

自宅保管品になります

細かい点は予めご了承ください



送料無料



ストリート カジュアル スポーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ADIDAS

ORIGINALS

アディダス

オリジナルス

キャンパス

コラボ