『セイコー PROSPEX ミニタートル ネット流通限定モデル SBDY085【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 46分に出品され03月11日 19時 46分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 つい先日、新品で購入しましたが結局使用せず未使用です。保管によるスレ等はあるかもしれません。





SEIKO SBDY085 200m浸水用防水 ダイバーズウォッチ



メーカー希望小売価格

56,100円（税込）



モデル名: 未使用SEIKO PROSPEXメカニカルダイバー「ミニタートル」



品番: SBDY085



キャリバー：4R35 自動巻き手巻き付き



精度：日差＋45秒~-35秒



石数 23石

秒針停止機能

200m潜水用防水

カレンダー（日付）機能つき/

耐磁１種/スクリューバック/

逆回転防止ベゼル/ダブルロック中留/

MADE IN JAPAN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プロスペックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー

PROSPEX

ミニタートル



ネット流通限定モデル

SBDY085