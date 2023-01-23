『salomon xt-6 gtx ブラック シルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 05分に出品され03月22日 08時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 salomon xt-6 ゴアテックスのブラックです。大手セレクトショップにて購入しました。



気に入って十数回着用したので使用感はありますが、ソールの削れも少なく、綺麗な状態かと思います。



他の防水のシューズを購入する資金にするため、泣く泣くの出品です。



箱、タグ、詰め物が付属します。



中古品につき、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



メインカラー···ブラック,シルバー



モデル名···XT-6



#salomon

#サロモン

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#ゴアテックス

#防水 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ salomon

xt-6

gtx

ブラック

シルバー