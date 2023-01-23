『DAIWA PIER39 TECH MIL VEST DARK BEIGE M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 07分に出品され04月12日 16時 07分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39



Tech Mil Vest

28,600円（税込）



D.BEIGE



一見シンプルなナイロンベストですが、 内側には大小様々なマルチポケットを加えたデザインとなっております。 アームホールには特徴的なハンドウォーマーポケットを配しております。 経糸にブライト糸、緯糸にナイロンブライトのタスラン糸を使用したタフタ。 光沢感があり、深く発色が良い色目と、どこか懐かしいタッチが特徴です。 シワ加工を施すことで、フラットなタフタとは一線を画す、 ヴィンテージ感も特徴。撥水機能付き。 表地 NYLON 100% 裏地 POLYESTER 100



M(着丈71cm、身幅63cm、肩幅47cm)



5-6回の着用のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DAIWA

PIER39

TECH

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