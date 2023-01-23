『美品 XLARGE NYLON PUFFER JACKET【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 32分に出品され03月07日 21時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エクストララージ のジャケット

新品で購入後、着用回数は2.3回でとても綺麗です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

XLARGE

NYLON

PUFFER

JACKET