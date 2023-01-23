『アナイ カシミヤ混 スタンドカラー コート ベルト ブラック ロング 36【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 11時 31分に出品され03月16日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 36

身幅45

総丈91

※多少の誤差はお許しください



素材 表: カシミヤ60% ウール40%





ご覧頂きありがとうございます。

中古品である事にご理解ある方の

ご購入をお願い致します。

素人検品のため、ご了承下さい。



ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがありますのでご了承下さい。

自宅保管品になります。

簡易包装、圧縮することもあります。



⭐︎神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎







カシミヤ60%のアナイのコート

ふっくら生地で高級感があります



使用感もあまり感じず、

キレイに来て頂けると思います



宜しくお願い致します















カラー···ブラック



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アナイ カシミヤ混 スタンドカラー コート ベルト ブラック ロング 36