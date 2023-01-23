『Ralph Lauren 切り替え ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 35分に出品され04月03日 02時 35分に終了予定です。即決価格は12,984円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポロラルフローレン

Polo Ralph Lauren

メンズ フード付 生地切替 ダブルジップ ジャケット



定価=¥64,900-(税込)





★表記サイズ ＝ XL

⚠️必ず下記の寸法をご確認ください。



●平置寸法

→ 身幅＝約62㎝、

→着丈後＝約70㎝



⚠️多少の誤差はご了承ください。





★素材 ＝ ●本体/ナイロン100%●袖部分、裏身頃/ ポリエステル100%●詰物/ポリエステル100%



★カラー ＝

→ブラック

⚠️必ず写真をご確認ください。



★状態 ＝ タグを外して自宅にて保管しておりました。



ストレッチ性もあり、防風機能、多少の雨でも平気なようで、ゴルフのラウンド時でも着用可能です。



●断捨離の為、出品することにしました。

※ペットいません。

※タバコ吸いません。



ただし、自宅保管品なのでお店のようなクオリティーをお求めの方はご遠慮下さい。

購入は上記内容をご理解のうえよろしくお願い致します。



●その他、注意事項：

幾度か値下げ交渉にてトラブルがありましたので、大幅な値引き交渉のコメントはスルーさせていただきます。



売れない場合は状況をみながら値下げする予定です。





テーラーメイド

TaylorMade

スコッティキャメロン

Scotty Cameron

キャロウェイ

Callaway

ピン

PING

ゴルフ

GOLF

パーリーゲーツ

PEARLY GATES

ビームスゴルフ

beamsgolf

Briefing

NOCTA ノクタ

Golfickers ゴルフィッカーズ

FR2 GOLF

ビームス beams golf

マルボン malbon golf

クラブハウス CLUBHAUS

マルボンゴルフ

electric golf エレクトリックゴルフ

ghost golf gang GGG ゴーストゴルフギャング

JONES ジョーンズ

sugarloaf social club

captains helm golf cph/golf キャプテンズヘルム

vice golf

ANTi COUNTRY CLUB TOKYO アンタイカントリークラブ

rufflog ラフログ

tangram タングラム

hypegolf 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren 切り替え ジャケット