『美品【ミズノ】ダウン80% フェザー20% フルジップアップ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 41分に出品され03月09日 01時 41分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨詳細は右下の【さらに表示】をクリック✨

（サイズなど確認できます）



⭐️おすすめポイント⭐️ ーーーーーー

大人気ミズノのフルジップアップダウンジャケットです♪



ダウン80%、フェザー20%で暖かさ抜群！軽量で動きやすく、冬のアウトドアや日常使いにも最適✨

フルジップ仕様で着脱も簡単、首元までしっかり防寒できるのも嬉しいポイント◎



通勤や通学、旅行やアウトドアシーンにぴったりのダウンジャケットです♪



ーーーーーーーーーーーーーーーーー



⭐️サイズ表⭐️（平置き㎝）

L サイズで出品

＊サイズ表をご覧ください



着丈 約58

肩幅 約38

袖丈 約54

身幅 約48



※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



【商品名】ーーーーーーーーーーーーーー

スタンドカラー ワンポイントライン 肉厚

ダウンジャケット



【ブランド名・メーカー】

MIZUNO



【カラー】

ブラック系



【状態】

✨中古美品✨です。

綺麗な状態です。 （画像をご確認ください）



中古品です。

フードはありません。

ジッパーの取っ手がありません。

古着の使用感はありますが全体観✨美品✨のアイテムになります。（画像をご確認ください）



⭐️ #Meesaのアパレル一覧 ⭐️

↑おしゃれアイテムをチェック♪



↓欲しいアイテムが見つかるかも♪

✨ #Meesaのアウター一覧 ✨



ーーーーーーーーーーーーーーーーー



【割引について】

フォロー割、おまとめ割をご利用される方は、「フォロー割希望」や「おまとめ割希望」とコメントをよろしくお願いします♪



【ご注意下さい】

●発送は匿名配送、追跡可能なメルカリ便です。



●梱包は防水対策をおこない、出来るだけお安くお届けしたいため、畳ませていただくことをご了承下さい。



●状態、画像、採寸について

＊出品商品は1点物の中古品になります。できるだけ状態を記載しておりますが記載しきれない場合もありますのでご不明な点がありましたらご購入前にお問い合わせ下さい。



＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がありますのでご了承下さい。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もありますのでご理解の程よろしくお願い致します。



3M103-120-60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ミズノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品【ミズノ】ダウン80%

フェザー20%

フルジップアップ

ダウンジャケット