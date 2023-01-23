『新品 トリー バーチ シリーズカメラバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 46分に出品され03月11日 19時 46分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用です。



サイズ

18*12.5*6cm

付属品紙袋、保存袋



【注意事項】

☆アウトレット品のため、稀に微細な傷、汚れ、シワ、押し跡、クリーニングの際の荒れ等がある場合がございます。出品前に丁寧に検品しておりますが、素人検品のため、多少の見落としはご容赦ください。



☆アウトレット商品には試供品・サンプル品・生産過剰品がございます。

シーズンオフの商品、ご使用に問題のない色むら、アウトレット専用品に劣る質感などがある場合がございますが、正規品です。

アウトレット商品の特性をご理解の上、ご購入下さい。 ☆

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値下げ交渉承ります！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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