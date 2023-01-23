『【新品未使用】 bow.a ボウエー デニム ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 29分に出品され03月19日 09時 29分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 bow.a ボウエー デニム ジャケット



新品未使用になりますが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。



お値下げ不可



ハンガーから外して、小さく畳んでの発送になりますのでご了承ください。





裾に向けてやや広がるAラインが女性らしいシルエットのオーバーサイズのデニムジャケット。

高級感のあるなめらかな風合いのライトデニムはシーズンレスで活躍してくれるアイテムです。

バックスタイルの切り替えとワンタックにお袖はボリュームスリーブにすることで上品さを印象付けます。

カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめなアイテムとの相性も良く、大人のデイリー使いの定番としてワードローブに加えたい一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】

bow.a

ボウエー

デニム

ジャケット