『UNDERCOVER アンダーカバー 名作Cindy Sherman Tシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 22時 23分に出品され03月14日 22時 23分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

カラー...ブラック

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カード支払いで即購入が可能な方のみお取引き願います。値下げはしませんのでリクエストはご遠慮ください。



アンダーカバーの近年の名作の一枚です。

アメリカの写真家・シンディ・シャーマン(Cindy Sherman)による、映画のワンシーンを切り取ったようなセルフポートレイト「アンタイトルド・フィルム・スティル(Untitled film stills)」の写真を使用したアイテムです。

比較的に綺麗です。サイズ2。



出品しているものの状態はなるべく細かくチェックしています。ただ神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。



多少誤差はありますが、ご了承下さい。

着丈 65cm

肩幅 47cm

身幅 51cm

袖丈 22cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UNDERCOVER

アンダーカバー

名作Cindy

Sherman

Tシャツ