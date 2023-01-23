『NEIGHBORHOOD ネイバーフッド DOWN JACKETダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 39分に出品され03月21日 04時 39分に終了予定です。即決価格は17,862円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフィールと以下の説明文をご覧になりご納得上お取り引き宜しくお願いします。



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100%正規品ですのでどんな調べ方をされても結構ですが受け取り後の返品はすり替え防止の為、受け付けません。



お調べになる方は画像を引用してお調べ下さい。



2023AW CLASSIC DOWN JACKET



購入店 ネイバーフッド渋谷店



購入価格 62,700円



サイズ S

付属品 タグ



状態 3回ほど着用で致命的なダメージなど一切なく美品かと思います。



商品落札後は24時間以内にお支払いお願い致します。



土、日、祝は発送はやっておりません。



新品、又は新品同様をお求めの方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド

DOWN

JACKETダウン