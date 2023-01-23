『リッチェル N ウォーターノズル ブルー 10個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 02時 32分に出品され04月16日 02時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 簡単脱着で給水しやすい

ケージ・サークルに取り付けて使用する給水器です。

市販の500mLペットボトルを利用してください。



商品情報

商品名/Nウォーターノズル

犬用

サイズ/6.5×10.8×12H(cm)

材質/ABS樹脂、他



製品の特徴

●ケージ・サークルに取り付けて使用する給水器です。

●市販の500mLペットボトルを利用して給水器として使用できます。

●ペットに合わせて高さを調節できます。

●サイズ：約6.5×10.8×高さ12cm



ご使用について

・噛み癖のあるペットには使用しないでください。ノズル部が破損するおそれがあります。

・ペットが給水を外すおそれがある場合は使用を中止して下さい。外れた部品を誤飲するおそれがあります

・ペットボトルに水を入れ、ノズル部と吸口をしっかりと締めてください。緩いと水漏れの原因となります。

・一部、口径やネジに合わないペットボトルがあります。

・水漏れする場合、ノズル部の吸口を外し内部を流水で掃除してください。掃除後は、吸口をしっかり締めてください。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リッチェル