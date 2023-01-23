『Lollapalooza 1997 Tシャツ バンドT タグ欠損 97【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 09分に出品され03月13日 17時 09分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古にて購入しました。

大きな傷・汚れはありませんが、全体的に使用感ございます。状態は画像にてご確認ください。タグ欠損のため、サイズ表記不明です。



中古品となりますので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。





着丈 60センチ

身幅 44センチ

肩幅 50センチ

※素人採寸ですので、目安となります。



なお、できるだけコンパクトな形で発送させて頂きますので、シワ等についてはご容赦下さい。



その他音楽関係の出品は下記よりご確認ください。

#ああああ音楽



その他服・靴の出品は下記よりご確認ください。

#ああああ服



#ロラパルーザ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Lollapalooza

1997

Tシャツ バンドT タグ欠損 97