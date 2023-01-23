『オーデパルファム 2個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 06分に出品され03月19日 06時 06分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーデパルファム 2個セット



◯テアトロ アラ スカラ（5ml）

◯カード クリツィア（3ml）



数年前に購入した物です。

保管していましたが、使用しないのでどなたかに使って頂きたく出品します。

お試しにいかがでしょうか！

本体未開封・未使用品ですが、箱の若干のスレ・ヨレがあります。ご理解の程よろしくお願い致します。



ブランドの魅力】

Kriziaは、イタリアの高級ファッションブランドであり、香水においてもそのエレガンスとスタイルを反映しています。特に「Teatro alla Scala」は、オペラの名門であるスカラ座にインスパイアされた香りで、特別な体験を提供します。



#️⃣Krizia

#️⃣Teatro alla Scala

#️⃣K de Krizia

#️⃣Eau de Parfum



種類···オードパルファム

総容量···〜49ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリツィア