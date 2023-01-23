『【人気Lサイズ】ファーストダウン ワンポイント刺繍ロゴ ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 26分に出品され03月16日 18時 26分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☑️送料無料・24時間365日即購入OK‼️



☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。





他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️





⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#den_shop





✴️商品情報

・ブランド：FIRST DOWN

・色柄：黒 / ブラック

・サイズ表記：L

・素材：ポリエステル ナイロン ダウン フェザー

・状態：USED







✴️サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈：69

身幅：62

肩幅：62

袖丈：82



⚠️多少の誤差はご容赦下さい。







✴️ショップ紹介

90s ビンテージ スポーツMIX ストリート ワーク 系の古着

タウンユース から アウトドア まで幅広くお使い頂ける

古着をお求めやすい価格で、出品しております。







✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️



なるべく早くお手元に届く様に発送いたしますので、

ご安心してご購入頂ければと思います。



#den_shop 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【人気Lサイズ】ファーストダウン

ワンポイント刺繍ロゴ

ダウンジャケット