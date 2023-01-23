『小紋 総絞り 板締め 縦縞 カラフル お洒落 着物 114a d【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 36分に出品され03月16日 05時 36分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格13200円
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終了
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