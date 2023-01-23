『ヤマハアップライトピアノU10A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 04時 41分に出品され03月12日 04時 41分に終了予定です。即決価格は128,800円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヤマハ
【miーyu様専用】エレクトーン STAGEA ELS-01U 2013年製
¥ 20000
Roland FP-10 電子ピアノ
¥ 20910
【YAMAHA】クラビノーバ 電子ピアノ 93年製 デジタルピアノ
¥ 9295
❤️電子ピアノ 88鍵盤❤️卓上 木製 88鍵 ポータブルピアノ ペダル付き
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YAMAHA 電子ピアノ P-115B 88鍵
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YAMAHA MX61 シンセサイザー
¥ 29000
Mutable Instruments Plaits モジュラーシンセ
¥ 19500
YAMAHA 電子ピアノ P-120S
¥ 13000
CASIO PX-S1000RD 電子ピアノ 専用スタンド付き
¥ 17512
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¥ 10270
YAMAHA電子ピアノ
¥ 10660
ピアノ ご購入には事前連絡必須です
¥ 19000
電子ピアノ CASIO PX-S1000 PRIVIA純正ケース付き
¥ 17480
KORG monologue
¥ 18676
2023年製 Roland キーボードGO:Piano88 GO88
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★良品★ドンナハウス フィットボード・フィットペダル ピアノ補助ペダル
¥ 19940
KORG コルグ microKORG S シンセサイザー ボコーダー
¥ 20400
落札価格128800円
412 入札履歴
終了
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