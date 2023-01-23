『ヤマハアップライトピアノU10A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 04時 41分に出品され03月12日 04時 41分に終了予定です。即決価格は128,800円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヤマハアップライトピアノ

U10Aの黒です。

1991年に新品で購入して、7年くらいは弾いていましたが、それ以降は弾かなくなってしまい、今回出品を決意しました。

目立つキズや汚れはないようです。音も全部出ます。

最後の調律は1998年です。

中古品に御理解頂ける方にお願いします。



U10Aについての詳細はネットなどでお調べ下さい。

今からピアノをお始めになるお子様にはピッタリな機種のようです。

古いですが、ピアノカバーと椅子もあります。



着払いになります。配送業者の手配などはご購入者様でお願いします。

高額な品になりますので、返品やクレームには対応できません。

不明な点はコメントお願いします。

可能なら下見に来られても構いません。



眠ったピアノがまた活躍できることを願っています。よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマハ