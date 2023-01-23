『Rebecca Taylor 背中開きロングドレス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 36分に出品され03月07日 18時 36分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 2

オリジナル価格 $875

新品 未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Rebecca

Taylor

背中開きロングドレス