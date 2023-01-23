『阪神タイガース APPLEBUM アイブラック兄弟 コラボ Tシャツ Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 11分に出品され03月17日 12時 11分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 球団を代表する【佐藤 輝明 選手】【森下翔太選手】をモチーフにしたフォトTシャツ。

アイブラックブラザーズと呼ばれている大注目の若手選手2名を大胆に落とし込んだエッジの効いた1枚。

ラップTをオマージュしたデザインでストリートのエッセンスを加えました。

人気選手2人が1枚のTシャツに落とし込まれたデザインは球団側でも初の試みとなります。

今回のコラボレーションならではのスペシャルなデザインとなっております。



阪神タイガース



アップルバム



佐藤輝明



森下翔太



アイブラック兄弟



EYE BLACK BROTHERS



限定受注販売品



完売品



肩幅···50cm

身幅···55cm

袖丈···22cm

着丈···72cm



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



リーグ名/大会名···セ・リーグ



チーム(球団)名···阪神タイガース



タイプ···選手 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップルバム