『ヘアドライヤー Bioprogramming 27D Plus【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 41分に出品され03月03日 23時 41分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年10月にサロンで購入し

自宅で使用していました。

大切に使用していましたので

比較的綺麗な状態だと思います。



【高性能なヘアドライヤー】

このヘアドライヤーは、最新のバイオプログラミング技術を採用しており、髪のダメージを最小限に抑えながら、素早く乾かすことができます。



【付属品の充実】

ノズルやフィルターが付属しており、さまざまなスタイリングニーズに対応可能です。使いやすさを考慮した設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

パープルの色合いが特徴的で、インテリアにも映えるデザインです。



- ブランド: リュミエリーナ

- モデル名: Bioprogramming 27D Plus

- 付属品: ノズル、フィルター

- 色: パープル

- 状態: 目立った傷や汚れ無し



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リュミエリーナ