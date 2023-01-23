『adidasトラックジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 09時 28分に出品され04月01日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通販の古着屋で購入しました！

着丈が少し短かったので出品します！

16000円で購入しました！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidasトラックジャケット