『アディダス トラックジャケット ATP ジャージ 70s ヴィンテージ M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 25分に出品され03月15日 00時 25分に終了予定です。即決価格は17,442円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年代のヴィンテージ アディダス トラックジャケット ATP になります。

ヨンス様着用同様の人気モデルです。



色 ボルドー



サイズ表記 M

身幅 56センチ

着丈 65センチ

肩幅はラグランのため計測不可



素材

ポリエステル 50%

アセテート 50%



状態はこの年代のものにしては使用感が少なく目立つようなキズや汚れは見られません。

チャックの開閉もスムーズです。

ヴィンテージATP特有の裏地の減りも少なく、まだフカフカしております。（使用感のあるATPは裏地が擦り減っているものが多いです）

コレクション用に保管していたもので、年々程度の良いものが少なく入手が難しくなり価格も値上がりしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オールドアディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス

トラックジャケット

ATP

ジャージ

70s

ヴィンテージ

M