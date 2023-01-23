『ビジネスバック ハンドバッグ ビジネス S.MANO ITALY ほぼ新品【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 21時 57分に出品され04月20日 21時 57分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: S.MANO ITALY

色:黒



数回使用した程度でほぼ新品、未使用です。ジッパーの動きも問題ありません。

柔らかい皮の素材ですが、自立します。

購入時の袋に入れて発送します。



梱包は素人が行っています。

価格交渉行いますのでコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ビジネスバック ハンドバッグ ビジネス S.MANO

ITALY

ほぼ新品