『R様専用FUR DOCKING JK フェイクファージャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 20分に出品され03月19日 00時 20分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気完売品





LAGUA GEMの2022 A/Wのフェイクファージャケットです！

レジージャケット





●即完売のものです





●1度着用



サイズ free

カラー ブラウン

着丈 62㎝ 身幅 60㎝ 袖丈 56㎝

※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ。









※状態はいいですが中古品ご理解頂ける方ご検討下さいませ。



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リリーブラウン













0957201106



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラグアジェム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ R様専用FUR

DOCKING

JK

フェイクファージャケット