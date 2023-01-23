『Beats Studio 3 ワイヤレスヘッドセット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 31分に出品され04月22日 23時 31分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高音質】

Beats Studio 3は、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を遮断し、音楽に没入できます。



【快適な装着感】

柔らかいイヤーパッドが耳にフィットし、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【持ち運びに便利】

専用ケースが付属しており、持ち運びや収納が簡単です。



- ブランド: Beats

- モデル: Studio 3

- 色: 黒

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- 付属品: 充電ケーブル、取扱説明書

- ケース: 専用ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビーツバイドクタードレー