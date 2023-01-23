『ANNA SUI 花柄ボストンバッグ 紫 ボタニカル柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 11時 40分に出品され03月13日 11時 40分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ANNA SUIは、独特なデザインと色使いで知られるファッションブランドです。このボストンバッグは、彼女のスタイルを反映した美しい花柄が特徴です。



【実用性】

ショルダーストラップが付いているため、持ち運びが便利で、旅行や日常使いに最適です。大きな収納スペースがあり、様々なアイテムを収納できます。



【デザイン】

紫色の生地に花柄が施されており、華やかさと個性を演出します。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



- ブランド: ANNA SUI

- 色: 紫

- デザイン: 花柄

- スタイル: ボストンバッグ

- ストラップ: ショルダーストラップ付き



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自宅保管の商品の為 ご理解いただける方のご検討お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アナスイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANNA

SUI

花柄ボストンバッグ

紫

ボタニカル柄