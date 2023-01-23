『MARC JACOBS SNAPSHOT カメラ クロスボディ バッグ 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 52分に出品され03月17日 08時 52分に終了予定です。即決価格は9,783円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



MARC JACOBS/マークジェイコブス



幅:18cm x マチ:6cm x 高さ:11cm



た、モノトーンスタイルのスナップショット。

二重トップジップ開閉

取り外し?調整可能なウェビング ストラップ

内側スリップポケット、外側スリップポケット

ファイユライニング



付属品: タグ、専用保存袋



こちらは並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入の海外正規品です。

並行輸入品の為国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。



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