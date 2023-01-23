『【新品未使用】アヴィレックス MA-1 MILITARY JKT ブラック XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 19分に出品され03月04日 16時 19分に終了予定です。即決価格は31,875円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✿ブランド

AVIREX アヴィレックス







✿アイテム

MA-1 フライトジャケット



MILITARY JKT GOAT MA-1 UNITED STATE

ワッペン 6161075 大きいサイズ



＊付属品は画像に写っている物がすべてです。







✿サイズ（平置き実寸）

表記 : XL

肩幅 : 約 48cm

身幅 : 約 58cm

袖丈 : 約 68cm

着丈 : 約 68cm



＊サイズ違いによる対応は承知いたしかねます。実寸とお手持ちの服を比べるなど、必ずご確認いただいてからご購入願います。







✿状態

店頭展示品のため、ごく小さなスレや、保管によるシワはありますが、タグ付きの新品未使用品です。







✿カラー

ブラック



＊撮影や閲覧の環境によって現物と色味の異なる場合があります。







✿主な素材

やぎ革 レザー 本革 ゴート

ポリエステル 綿







✿購入先

大手ブランドリユース店で購入した鑑定済みの正規品です。万が一、偽物の場合は無料で返品を承ります。



⚠︎返品すり替え詐欺が増加しているため、【プロテクションタグ（オレンジ色）】を付けているお品物があります。プロテクションタグ切り取り後の返品はお受けできませんので、ご了承ください。



⚠︎プロテクションタグやビデオ撮影（発送前及び返品開封時）の他にも、複数のすり替え防止策を実施しています。







✿発送

小さく折り畳み、簡易包装にて3日（72時間）以内に発送します。



༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶



コメント無しでご購入いただけます♪

専用、取置き、着画は行っていません。



他にもいろいろ出品しています(。ᵕᴗᵕ。)

#おもちメンズアパレル



༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶ ༶

＊1324

レザージャケット ライダース ミリタリージャケット スタッズ 未使用品 タグ付き 極美品



カラー···ブラック

人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】アヴィレックス

MA-1

MILITARY

JKT

ブラック

XL