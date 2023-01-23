『フェンディ 7000L レディース 腕時計 クラシコ オロロジ ダイヤ 白文字盤【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 24分に出品され03月14日 00時 24分に終了予定です。即決価格は13,508円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■クリーニング済 cleaning

■超音波清掃済 Ultrasonic cleaning

■電解水清掃済 Electrolytic Water Sweeping

■磨き作業済 Polished

■新品電池交換済 New battery

N1575-11-550



○商品状態○（外観）

【４】稼働品 operation

【】内数字は外観独自のランクになります。詳しくはプロフィールと写真をしっかりご覧くださいませ。



当店は正規品のみ取り扱っておりますので即購入OKです！！

また稼働品ですので安心してご購入ください。



＜稼働品 極美品 磨き済み＞

FENDI OROLOGI



○サイズ○

ウォッチ：約23.1mm（リューズ含む）

ケース厚み：約6.1mm

腕周り：約14.5mm



当方にて調整可能なものは調整もさせて頂いてます。

時計屋さんでも安くで簡単に長さ調節可能です。

革ベルトの場合自身で穴を開けることにより調整も可能です



○型番○

7000L



○付属品○

無し





＊その他、注意事項は書き切れませんのでプロフィールを必ずご覧ください。

＊コメント欄や値引き後は通知若しくは上位表示されますので他の方がご購入される場合がございます。お早めにご判断くださいませ。







○購入場所○

京都府公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入しております。

正規品になりますのでご安心ください。

今まで一度も御座いませんが万が一基準外品だった場合、ご返品ご返金致しますのでご連絡くださいませ。



他にも時計出品しておりますので下記ハッシュタグからご覧になれます！





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