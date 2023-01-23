『PORTERガール シア トートバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 08時 22分に出品され04月26日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通勤で４ヶ月くらい使用していました。

商品の詳細は写真の通りです。

他のバックを買ったので、出品します。



定期入れは、使用していません。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTERガール シア トートバック